Una Vita, anticipazioni: BELLITA sarà arrestata! Ecco perché… (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il rapporto conflittuale che si innescherà tra l’arcigna Felicia Pasamar (Susana Soleto) e l’eccentrica BELLITA del Campo (Maria Gracia) creerà diversi momenti esilaranti nelle prossime puntate italiane di Una Vita.Leggi anche: Daydreamer le ali del sogno, anticipazioni: EMRE inganna LEYLA (innamorata di lui)Al termine di uno scontro, la ristoratrice arriverà addirittura a far arrestare la cantante, la quale sarà costretta a passare una notte in carcere. Vediamo perché… Una Vita, trame: Felicia e BELLITA ai ferri corti Se avete seguito i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela, sapete già che BELLITA dichiarerà guerra a Felicia non appena scoprirà che quest’ultima ha impedito al figlio Emilio (Josè Pastor) di avere una relazione con Cinta (Aroa Rodriguez) poiché ... Leggi su tvsoap

luigidimaio : È stata una nottata lunga ma abbiamo portato a casa un importante provvedimento. Con il #decretosemplificazioni app… - marcodimaio : 60 anni fa, oggi, nel corso di una delle prime grandi manifestazioni sindacali a #ReggioEmilia perdono la vita 5 op… - rubio_chef : Rustichella, caffè e pomiciata “Rigor mortis”: una vita al massimo #giornatamondialedelbacio - annaperina : RT @TheresaFollower: 'Una dimora di miraggi' Arsène Alexandre, critico d'arte, così definì l'amatissimo giardino che Claude Monet realizzò… - Black300Joe : @ottavio1974 @Cesare14931834 @Martino_Got @italiafirst @davcarretta Ma neanche per idea. Forza CIARLATANO che si v… -