Una startup italiana ha brevettato un filtro che neutralizza il Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - La start up italiana Nanohub, attiva nel campo delle nanotecnologie, ha brevettato il primo filtro al mondo per i sistemi di trattamento aria indoor in grado di inattivare il Sars-CoV-2. La tecnologia applicata - informa una nota - in soli 10 minuti inattiva un'elevata carica virale infettiva (15.000 particelle infettive di partenza) del Sars-CoV-2 di oltre il 98,2%; in 20 minuti di oltre il 99,8%, fino ad arrivare al 100% in 30 minuti. L'efficacia del filtro è stata testata nel laboratorio guidato da Elisa Vicenzi, capo dell'Unità di Patogenesi Virale e Biosicurezza dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che isolò e studiò il coronavirus della Sars dal 2003 al 2008. Il filtro ideato e brevettato da Nanohub - si afferma - si ... Leggi su agi

L'artista si fa imprenditore. La startup che accelera i creativi

Arte e mercato mai così vicini. È l’obiettivo della startup Taldeg, fondata da due giovani imprenditrici, Silvia Rigo e Francesca Fumana. Un aspetto molto importante proprio per chi di creatività ci v ...

France Relance: green, startup, trasformazione digitale

France Relance è un piano da 100 miliardi di euro, finanziato per il 40% con il Recovery Fund europeo: si tratta di qualcosa come il 4% del PIL nazionale, mettendo quindi sul piatto risorse di grande ...

