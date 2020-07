Un flirt tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo? Gli indizi corrono su Instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) C'è un flirt tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo? Le voci sulle relazioni della conduttrice non si fermano: sono passati pochi mesi dai rumors su una presunta passione tra la Morise ed Eros Ramazzotti e nelle ultime ore si sono riaccesi i riflettori sulla vita privata del volto de I Fatti Vostri. La soffiata arriva da Dagospia che in un articolo sostiene che tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo, all'anagrafe Ignazio Boschetto, ci sia del tenero. A dimostrarlo ci sarebbero due dettagli: il primo, secondo Dagospia, è l'avvistamento a fine giugno della coppia in Calabria, terra d'origine della conduttrice, più precisamente a Cirò Marina. Il secondo è ancora ... Leggi su optimagazine

TheTrashInsider : ??Scintille tra #BelenRodriguez e #StefanoDeMartino?? ??La showgirl ha preso in giro Stefano, imitando una sua dich… - GmPoppi : RT @danieleg1976: ?? Anche negli USA se ne sono accorti, chissà che ne pensano di questo flirt tra governo italiano e cinese? Solo gli ital… - FinallyMichez : @IlFuRyuzaki @_IlBoris è strano come il limite tra molestia e flirt sia così sottile ahahah - proIetariato : discorso bifobia nella tl che mi lascia un po’ ?? perché anche se mi considero un buon 50/50 tra i due sessi mi sent… - infoitcultura : Stefano De Martino in barca con Mariana, “l’altra” Rodriguez: tra i due non ci sarebbe alcun flirt -

Ultime Notizie dalla rete : flirt tra Un flirt tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo? Gli indizi corrono su Instagram OptiMagazine Roberta Morise e Ignazio Boschetto de Il Volo fidanzati?/ Lei lo tagga su Instagram..

Tra il cantante de Il Volo e la Morise ci sarà davvero del tenero? ROBERTA MORISE E IGNAZIO BOSCHETTO: FLIRT O AMICIZIA? Cosa c’è tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto? Tra i due sta davvero nascendo ...

Roberta Morise, flirt con un cantante de Il Volo? Esplode il gossip

Pochi minuti fa a lanciare la bomba è stato il sempre informato Dagospia il quale ha parlato di un presunto flirt tra Roberta Morise e il giovane cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto. Roberta Morise ...

Tra il cantante de Il Volo e la Morise ci sarà davvero del tenero? ROBERTA MORISE E IGNAZIO BOSCHETTO: FLIRT O AMICIZIA? Cosa c’è tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto? Tra i due sta davvero nascendo ...Pochi minuti fa a lanciare la bomba è stato il sempre informato Dagospia il quale ha parlato di un presunto flirt tra Roberta Morise e il giovane cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto. Roberta Morise ...