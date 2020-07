Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 07:10 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale mercoledì 8 luglio Buongiorno da Francesco Vitale all’indomani dell’approvazione del decreto semplificazioni destinato a sbloccare 130 opere pubbliche strategiche restano da chiarire con i conti anche se il premier Conte sicura che si tratta solo di aspetti tecnici mentre L’intesa politiche c’è decreto approvato Salvo intese riguarda pontili vetrine strade dalla gronda la Jonica non in ponte sullo stretto nei condomini mentre parte l’amministrazione digitale non ci sarà spazio per il crimine sicura con te un trampolino di lancio per l’Italia il governo pone la fiducia sul decreto rilancio si vota giovedì alla consulta invece spetta la decisione sul contenzioso con attivi sul ponte di Genova l’Unione Europea ribasso le Stime sulla crescita economica sferzata dall’emergenza ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: Oms: “Possibile che virus si diffonda nell’aria”. Usa, record di contagi Fanpage.it Coronavirus Campania, Irpinia: negativi tamponi su contatti contagiati

Preoccupano i nove nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Avellino, accertati nelle ultime 48 ore. A quanto si apprende, i possibili focolai sarebbero stati originati probabilmente da persone che r ...

Ritrovata sana e salva la 29enne favarese scomparsa in Belgio

La notizia del ritrovamento di Vanessa è stata data dagli stessi familiari della giovane, promessa del calcio con un recente passato nella squadra femminile dello Standard Liegi. L’ultima volta la ...

