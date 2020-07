UFFICIALE | Mano pesante del Giudice Sportivo verso Patric: arriva la stangata per il morso a Donati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo il morso a Donati, il Giudice Sportivo ha scelto la linea dura contro il difensore della Lazio, Patric, che sconterà, così, una lunga squalifica. SS Lazio v AC Milan - Serie A Nel primo anticipo di ieri sera, un ottimo Lecce ha battuto la Lazio. Una serata completamente da dimenticare per la squadra di Simone Inzaghi che, dopo il brutto KO contro il Milan, ha dato vita a un'altra prestazione negativa. Una sconfitta che ha fatto perdere completamente la testa a Patric, il quale, negli... Leggi su 90min

museosansevero : Il discepolo tiene nella mano sinistra il De officiis di Cicerone, testo ritenuto dalla cultura ufficiale strumento… - dodi0501 : @JMil409 @Fantacalcio Il giallo è stato dato per proteste non per il fallo di mano. Ad ogni modo, il report ufficia… - morenoAlmare : RT @Amookeena: @Valeria23549267 La cosa peggiore è che è un rappresentante ufficiale della Juventus, visto che dirige la TV della Juve. Il… - Amookeena : @Valeria23549267 La cosa peggiore è che è un rappresentante ufficiale della Juventus, visto che dirige la TV della… - Agricolturabio1 : RT @FranRiccardiMed: Non c’è nulla che possa destare meraviglia in questo Paese, anche, alle visite” di #Casaleggio a Palazzo Chigi, è solt… -