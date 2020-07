Turista milanese a Ostuni positivo al Coronavirus: sarà dimesso a breve. La moglie è negativa (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'uomo era arrivato il 2 luglio per trascorrere le vacanze in una villetta di sua proprietà a Villanova: un episodio di epilessia lo ha portato al Perrino di Brindisi dove, come da prassi, è stato sottoposto al tampone. Non ha alcun sintomo tipico e potrebbe trascorrere... Leggi su repubblica

TonioLBS : Turista milanese positivo al #COVID?19 Era in vacanza a Ostuni #Nonneusciamopiù - corrmezzogiorno : #Bari Turista milanese trovato positivo a Ostuni: ricoverato con il Covid-19 - mgrazia1961 : RT @meteorologo777: Un turista milanese di 67 anni è stato ricoverato ieri sera all'ospedale di Brindisi risultando positivo al covid. Il c… - Siciliano741 : RT @rep_bari: Coronavirus, in Puglia un positivo: è il turista milanese in vacanza a Ostuni [di GIANVITO RUTIGLIANO] [aggiornamento delle 1… - Amaro57024721 : RT @magistro42: Turista del nord positivo al coronavirus in Puglia. Ohi, ohi. Milanese nei guai... La regola è, se vai e ti infetti te la… -