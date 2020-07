Trump tuona contro Fauci: “America buon posto”, poi l’annuncio ufficiale sull’Oms (Di mercoledì 8 luglio 2020) Donald Trump esce allo scoperto e tuona su Anthony Fauci, affermando il suo dissenso verso le dichiarazioni rilasciate dal dottore stesso. Poi annuncia la fatidica uscita dall’OMS. Un certo tipo di ring, o se volete, campo di scontro, non è più una novità. Dichiarazioni da una parte, smentite dall’altra. Attacchi su un fronte, contrattacchi sull’altro. È la stessa situazione che capita ad Anthony Fauci, l’immunologo statunitense che, nella giornata di lunedì 6 luglio, aveva dichiarato gli Usa “un posto non sicuro, con una situazione altrettanto instabile”. Dopo nemmeno 48 ore arriva il “sasso” lanciato di Dondal Trump. I due ebbero degli screzi già in tempi non sospetti e la situazione non sembra esser cambiata, con il presidente Usa che afferma: “Il nostro Paese è un buon posto, ... Leggi su bloglive

ColucciLc : RT @minasettembre: 'Le mascherine sono un bavaglio!' Tuona la sorellina di Orban che ha messo il bavaglio ad Amnesty e Human Right Watch.… - Tino44588447 : RT @minasettembre: 'Le mascherine sono un bavaglio!' Tuona la sorellina di Orban che ha messo il bavaglio ad Amnesty e Human Right Watch.… - yppi2011 : RT @minasettembre: 'Le mascherine sono un bavaglio!' Tuona la sorellina di Orban che ha messo il bavaglio ad Amnesty e Human Right Watch.… - MKISKOV : RT @minasettembre: 'Le mascherine sono un bavaglio!' Tuona la sorellina di Orban che ha messo il bavaglio ad Amnesty e Human Right Watch.… - MakeDavero : RT @minasettembre: 'Le mascherine sono un bavaglio!' Tuona la sorellina di Orban che ha messo il bavaglio ad Amnesty e Human Right Watch.… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump tuona Coronavirus mondo, negli Usa 130 mila morti. India terzo Paese per contagi. la Repubblica Il 4 luglio di Trump: "I fascisti di sinistra non abbatteranno la storia degli Usa"

New York. Un durissimo attacco al «fascismo di estrema sinistra» e una nuova sfida, quella di creare un monumento dedicato agli eroi americani. Così Donald Trump apre le celebrazioni per il weekend de ...

Coronavirus mondo, negli Usa 130 mila morti. India terzo Paese per contagi.

Più di 11,3 milioni di persone nel mondo hanno contratto il virus. 530.858 sono morte. Sono i dati raccolti dall'agenzia di stampa Reuters. I contagi si sono diffusi in 210 Paesi nel mondo da quando è ...

New York. Un durissimo attacco al «fascismo di estrema sinistra» e una nuova sfida, quella di creare un monumento dedicato agli eroi americani. Così Donald Trump apre le celebrazioni per il weekend de ...Più di 11,3 milioni di persone nel mondo hanno contratto il virus. 530.858 sono morte. Sono i dati raccolti dall'agenzia di stampa Reuters. I contagi si sono diffusi in 210 Paesi nel mondo da quando è ...