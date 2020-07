Trump scatenato: saluta l’OMS e sbraita (ancora) contro Pechino (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il calo di popolarità è evidente. Di certo, non una buona notizia in vista delle ormai imminenti Presidenziali negli Stati Uniti, in programma il prossimo 3 novembre con il Presidente Trump che prova a correre ai ripari. Se fino all’esplosione del coronavirus, la sua vittoria era data quasi per certa dalla maggioranza degli analisti, adesso per il Tycoon la riconferma alla Casa Bianca è un obiettivo tutt’altro che alla portata. Nello scenario pre – Covid, tanti gli ingredienti dalla sua: non solo l’economia statunitense in una fase particolarmente felice ma anche un tasso di disoccupazione ai minimi storici. Arrogante e decisamente poco riflessivo, noto per le sue sparate e gaffe, Trump che ha portato avanti un isolazionismo sfrontato, ai limiti del dispettoso, culminata nello slogan “America First”. Antipatico e ... Leggi su quifinanza

