Trump, guerra a Tik Tok. "Regala tutti i vostri dati ai comunisti cinesi" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Valeria Robecco L'app "spenta" a Hong Kong contro Pechino. Ma negli Usa è una minaccia per la sicurezza Tik Tok è sotto i riflettori dall'Asia al Nord America. Con le tensioni tra Washington e Pechino alle stelle, l'app dei mini video finisce sotto osservazione negli Stati Uniti, che stanno «esaminando» un possibile divieto ai social network cinesi, come ha spiegato il segretario di stato Mike Pompeo. «Stiamo prendendo molto sul serio» la possibilità, ha avvertito il titolare di Foggy Bottom in un'intervista a Fox New, precisando che scaricando Tik Tok si consegnano «informazioni private nelle mani del Partito comunista cinese». «Abbiamo lavorato sulla questione per molto tempo», ha precisato, citando anche il caso della tecnologia Huawei nelle infrastrutture, finita nel mirino dell'amministrazione di ... Leggi su ilgiornale

