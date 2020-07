"Troppi casi Covid a bordo". Sospesi i voli dal Bangladesh (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maria Sorbi A Fiumicino bloccati 36 passeggeri positivi al tampone. Ma in una settimana sbarcati in 1.300: l'appello ai test Il terminal 5 di Fiumicino è stato trasformato in un ospedale da campo dove si lavora senza pause. In un clima di fretta che ricorda un po' troppo da vicino la fine di febbraio. I casi positivi accertati in aeroporto sono già 36, trasferiti in parte al Covid Center di Casal Palocco, «succursale» dell'ospedale Spallanzani, in parte in strutture alberghiere messe in sicurezza. Nessuno all'Hilton, come precedentemente indicato. L'allarme arriva da un volo proveniente da Dacca, Bangladesh, fonte di un nuovo focolaio. Sono ancora in corso i tamponi sui 276 passeggeri e, man mano che vengono individuati, vengono messi in isolamento ma individuarli tutti non è semplice. ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute, Roberto #Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito… - MediasetTgcom24 : Covid, troppi casi sugli aerei: Speranza sospende voli da Bangladesh #coronavirusitalia - fattoquotidiano : ALLERTA A ROMA Troppi contagi, sospesi i voli provenienti da Dacca [di @VinzBis] #edicola #8luglio - Stavrogina_ : Sulla questione esami in presenza andrò un po’ controcorrente, ma non credo sia ancora il caso. Specialmente in Lom… - Danvesfood : @1987_Lorenza E il Napoli all'andata. Iniziano ad essere troppi casi -