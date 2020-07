Tron 3 con Jared Leto è entrato in fase di sviluppo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un terzo capitolo di Tron è in via di sviluppo, il sequel ha già una sceneggiatura pronta e un protagonista: il premio Oscar Jared Leto. Un terzo capitolo del franchise Tron è entrato in fase di sviluppo. Da tempo annunciato, Tron 3 ha finalmente una sceneggiatura completa ed è stata confermata la presenza del premio Oscar Jared Leto in veste di protagonista. Tron 3 riprenderà la storia interrotta nei due capitoli precedenti e vedrà Jared Leto al centro della storia. L'originale Tron, del 1982, vedeva protagonista Jeff Bridges nei panni di Kevin Flynn, programmatore di computer trasportato all'interno dei circuiti integrati della macchina che tenta di sfuggire con l'aiuto della sua abilità di programmazione. Nel 2010 è stato realizzato un sequel, Tron Legacy, in cui ... Leggi su movieplayer

gponedotcom : Audi Q4 Sportback e-tron concept: 306 CV, 0 a 100 km/h in 6,3 secondi: Il futuro è vicino, ma prestazioni e trazion… - cinefilosit : Tron 3: il film con Jared Leto torna in sviluppo #ILoveCinefilos - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tron 3 con Jared Leto è entrato in fase di sviluppo - cineblogit : Tron 3 torna in sviluppo con Jared Leto protagonista? - cineblogit : Tron 3 torna in sviluppo con Jared Leto protagonista? -