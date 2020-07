Triste ritrovamento al Circeo, cucciolo di delfino trovato morto sulla spiaggia: è lo stesso avvistato a Fondi pochi giorni fa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ancora un delfino spiaggiato sul Litorale Laziale, questa volta si stratta di un cucciolo. Il piccolo mammifero marino è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi in un tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari “Miramare” e “Lisa”, a San Felice Circeo. Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto. La carcassa dell’animale verrà esaminata nei prossimi giorni per capire le cause del decesso. Una delle ipotesi, infatti, è che il piccolo delfino potesse essere malato di morbillo. Già altri delfini morti nelle scorse settimane sono risultati positivi a questo virus. L’ultimo avvistamento Solo pochi giorni fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

