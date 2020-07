Tricolore ed Etna sullo sfondo. Il commovente omaggio della Vespucci a Morricone (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – Due giorni fa ci ha lasciati Ennio Morricone, compositore e leggenda del cinema mondiale. Naturalmente, una volta divulgata la notizia, sono stati in tantissimi a celebrare la figura e la musica del grande maestro. Ma l’omaggio più commovente l’ha senz’altro tributato l’Amerigo Vespucci. Il celebre veliero della Marina militare, infatti, ha diffuso un Video in cui si vede la nave che, illuminata con il Tricolore, passa al largo di Taormina con l’Etna sullo sfondo. Immagini suggestive che sono impreziosite dalle note di Tema d’amore, eseguito per l’occasione dal comandante della Vespucci. L’omaggio della Vespucci Le immagini, in effetti, sono da brividi. Il veliero costeggia la perla dello Ionio, con il vulcano che si erge imperioso sul golfo, e il pianoforte che accompagna la scena. Il contesto non poteva essere ... Leggi su ilprimatonazionale

AleLepri : RT @PaginaVox: La #NaveScuola della #MarinaMilitare, #AmerigoVespucci, al largo della città di #Taormina rende omaggio al #Maestro #EnnioMo… - Malia34161328 : RT @IlPrimatoN: Immagini da brividi - PaginaVox : La #NaveScuola della #MarinaMilitare, #AmerigoVespucci, al largo della città di #Taormina rende omaggio al #Maestro… - GastoneSabba : RT @IlPrimatoN: Immagini da brividi - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Immagini da brividi -

Ultime Notizie dalla rete : Tricolore Etna Tricolore ed Etna sullo sfondo. Il commovente omaggio della Vespucci a Morricone (Video) Il Primato Nazionale Parco Naxos-Taormina, 1100 visitatori nel primo weekend di apertura dopo il lockdown VIDEO

563 visite domenica al TeatroAntico; 300 a Naxos, al Museo e per passeggiare tra gli scavi; sold out da due giorni #IsolaBella Oltre 1100 visitatori nel primo weekend di apertura del Parco Archeologic ...

563 visite domenica al TeatroAntico; 300 a Naxos, al Museo e per passeggiare tra gli scavi; sold out da due giorni #IsolaBella Oltre 1100 visitatori nel primo weekend di apertura del Parco Archeologic ...