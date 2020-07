Trento e Bolzano, l’indipendenza della Corte dei Conti (per ora) è salva: i giudici non saranno nominati dalle Province Autonome (Di mercoledì 8 luglio 2020) I giudici della Corte dei Conti di Trento e di Bolzano, per il momento, non verranno nominati dalle due rispettive Province Autonome. La Commissione dei Dodici, a composizione statale, regionale e provinciale, che fu costituita per dare un parere sulle norme di attuazione dello Statuto del Trentino Alto Adige, ha infatti preso atto delle proteste arrivate da magistrati e da esponenti di partiti di minoranza, rinviando la questione. La preoccupazione era che i magistrati delle sezioni di controllo di Bolzano e di Trento, venendo scelti dalle rispettive amministrazioni provinciali, avrebbero potuto subire condizionamenti politici, essendo i controllori scelti dai controllati. Sostenitrice della riforma è la Südtiroler Volkspartei, che a Bolzano governa con l’appoggio della Lega mentre a Roma, più di preciso al Senato, sembrava intenzionata a far valere il peso dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

