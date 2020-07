Treni: vandali sul Regionale Firenze-Pisa. Danni per oltre 6mila euro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Rotti 20 vetri (quindici finestrini e cinque porte), Danni per circa 6600 mila euro, fermo in officina del materiale rotabile per una settimana. Sono gli effetti di un atto vandalico avvenuto questa mattina, mercoledì 8 luglio, ai Danni del treno Regionale 11703, Firenze (partenza 4.30) – Pisa Leggi su firenzepost

FirenzePost : Treni: vandali sul Regionale Firenze-Pisa. Danni per oltre 6mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Treni vandali Treni: vandali sul Regionale Firenze-Pisa. Danni per oltre 6mila euro Firenze Post Imbrattate le stazioni della linea ferroviaria Bolzano-Merano

Grandi F e K scritte sui tetti. A febbraio, sulla stessa linea, giovani writer - che sui social si fanno chiamare free kid - aveva registrato un video mentre s'esibivano in acrobazie su un treno in co ...

Vandali in stazione, sala devastata

Vandali ancora in azione contro la stazione ferroviaria di Contea-Londa. Il monitor all’interno della sala di attesa è stato distrutto, forse con gli stessi sassi trovati in terra nelle prime ore di i ...

Grandi F e K scritte sui tetti. A febbraio, sulla stessa linea, giovani writer - che sui social si fanno chiamare free kid - aveva registrato un video mentre s'esibivano in acrobazie su un treno in co ...Vandali ancora in azione contro la stazione ferroviaria di Contea-Londa. Il monitor all’interno della sala di attesa è stato distrutto, forse con gli stessi sassi trovati in terra nelle prime ore di i ...