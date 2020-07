Trasporti pubblici, tamponi e mascherine: nuova ordinanza di De Luca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in corso di pubblicazione l’ordinanza n.61 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, di cui si anticipano i contenuti principali: Obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto pubblico (comprese banchine e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto e durante tutto il tragitto; Obbligo per le società di tutti i mezzi di trasporto di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare ogni misura idonea ad evitare assembramenti a bordo, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. La stessa ordinanza rinvia alla data del 9 luglio 2020 ulteriori decisioni in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo dei mezzi di trasporto su gomma e ferro, confermando quindi le attuali ... Leggi su anteprima24

Recanati: trasporti pubblici anche la domenica verso il mare Youtvrs Ottanta progetti di sostenibilità ambientale

A proporli sono le aziende toscane di servizio pubblico. De Girolamo (Confservizi Cispel): "Dieci miliardi di euro di investimenti in 5-7 anni". FIRENZE — “Grazie alle aziende, abbiamo raccolto oltre ...

Continuità territoriale con la Sardegna: Solinas chiede il sostegno del Governo

Il presidente della Regione a colloquio con la IX commissione della Camera: "Preoccupato per la mancanza del bando per la continuità marittima" CAGLIARI. Continuità aerea e marittima e in generale lo ...

