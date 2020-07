Tragedia nello sport, trovato morto il campione del mondo: aveva solo 32 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo - Sarebbe stato trovato privo di sensi sott'acqua da un subacqueo che stava facendo un'immersione e poi portato a riva dai bagnini. I paramedici sono poi intervenuti nel tentativo di rianimarlo, ma senza successo. "Abbiamo ricevuto una chiamata d'emergenza da alcuni bagnini - le parole alla BBC di uno dei soccorritori -, i quali ci hanno detto che stavano tentando di rianimare un uomo trovato privo di sensi sul fondo dell'oceano da un altro sub. (Continua...) Nonostante si sia cercato di rianimarlo per 45 minuti, non è stato possibile salvargli la vita". Una Tragedia scuote il mondo dello snowboard. A soli 32 anni è scomparso Alex Pullin. Il due volte campione del mondo di snowboard è morto in Australia mentre stava facendo pesca subacquea in apnea. Pullin era nato a Mansfield nello stato australiano di ... Leggi su howtodofor

