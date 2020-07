Tragedia in Trentino, 66enne annegato nel lago di Levico (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un uomo di 66 anni è annegato nel lago di Levico. La vittima non è più risalito dopo un tuffo dal pedalò. Levico (TRENTO) – Un uomo di 66 anni è annegato nel lago di Levico, in provincia di Trento. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è uscita con un pedalò nel pomeriggio di martedì 7 luglio 2020. Arrivato al largo si è tuffato e, per motivi ancora da accertare, non è più risalito. Immediato l’allarme da parte dei bagnanti, ma per l’uomo ormai non c’era più niente da fare. Il magistrato ha autorizzato l’autopsia sul corpo dell’uomo per cercare di accertare meglio le cause del decesso. Quarto incidente in poco più di un ... Leggi su newsmondo

