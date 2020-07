Tragedia in mare, morto campione del mondo: trovato privo di sensi sott’acqua [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una Tragedia ha sconvolto il mondo dello sport. E’ morto Alex Pullin, due volte campione del mondo di snowboard, il triste episodio si è verificato in Australia. Il ragazzo stava facendo pesca subacquea in apnea e come riporta la BBC sarebbe stato trovato privo di sensi sott’acqua da un subacqueo. Poi l’intervento dei bagnini e successivamente dei paramedici, purtroppo non c’è stato nulla da fare, aveva appena 32 anni. Era nato a Mansfield nello stato australiano di Victoria, era soprannominato “Chumpy” ed era stato il portabandiera dell’Australia alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Inoltre aveva rappresentato il suo paese alle Olimpiadi del 2010 e del 2018. In alto la ... Leggi su calcioweb.eu

infoitsport : Tragedia in mare, morto il campione di snowboard Pullin - Sportmediaset - cesarebrogi1 : Tragedia al pontile, 'Jones eri una promessa del calcio, ritireremo la tua maglia' - qn_lanazione : Tragedia al pontile, 'Jones eri una promessa del calcio, ritireremo la tua maglia' - Baldo20012010 : @Benedettam74 Difficilmente vengo bene in foto, poi a mare è una tragedia ?? - FrancoGafforell : 6 luglio 1988 esplode in mare la piattaforma Piper Alpha: 167 morti #6luglio1988 #piperalpha… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia mare Tragedia in mare, morto il campione di snowboard Pullin - Sportmediaset Sport Mediaset Morte Salvatore Carmellino, Villa Literno prega per il gemello Antonio: «Leone lotta per tuo fratello»

Sono ore di ansia e preoccupazione: Villa Literno prega per Antonio Carmellino, il giovane rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto, domenica 5 luglio, in via Porchiera e Pinetamare, nella p ...

Il campione olimpico Alex ‘Chumpy’ Pullin trovato morto in mare

Alex ‘Chumpy’ Pullin trovato morto in mare: il campione olimpico australiano di snowboard aveva 32 anni, la tragedia che ha scosso il Paese. Lo snowboarder olimpico australiano Alex “Chumpy” Pullin è ...

Sono ore di ansia e preoccupazione: Villa Literno prega per Antonio Carmellino, il giovane rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto, domenica 5 luglio, in via Porchiera e Pinetamare, nella p ...Alex ‘Chumpy’ Pullin trovato morto in mare: il campione olimpico australiano di snowboard aveva 32 anni, la tragedia che ha scosso il Paese. Lo snowboarder olimpico australiano Alex “Chumpy” Pullin è ...