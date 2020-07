Traffico illecito di rifiuti nel Napoletano, ben 17 misure cautelari: I NOMI (Di mercoledì 8 luglio 2020) Guardia di Finanza di Napoli: scoperta un’organizzazione dedita alla realizzazione di un ingente Traffico di rifiuti speciali (indumenti usati, accessori per abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili). Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale partenopeo, che ha disposto l’applicazione di 17 misure cautelari personali nei confronti degli appartenenti ad un’organizzazione delinquenziale, operante nell’hinterland Napoletano e casertano, dedita alla realizzazione di un ingente Traffico illecito di rifiuti speciali (indumenti usati, accessori per abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili). I provvedimenti costituiscono ... Leggi su 2anews

MediasetTgcom24 : Traffico illecito di rifiuti, sequestrate 12mila tonnellate a Napoli #napoli - GDF : Traffico illecito di #rifiuti. #GDF #Napoli esegue 17 #misurecautelaripersonal e #sequestra 12.000 tonnellate di ri… - _Carabinieri_ : #Carabinieri di Cecina, con il supporto di Elicotteristi e Cinofili dell’Arma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza… - ilmetropolitan : #Napoli. Traffico illecito di #rifiuti: Eseguite 17 misure cautelari personali - - puntomagazine : Traffico illecito di rifiuti: 17 misure cautelari personali - #news #Cronaca #rifiuti #ambiente -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico illecito

Oltre 12mila tonnellate di rifiuti speciali, tra indumenti usati, accessori per l’abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili, tutte smaltite illegalmente e senza rispettare le procedure pr ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...