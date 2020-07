Torvaianica, ‘strage’ di auto in divieto di sosta sul lungomare: si ripristina la legalità sul Lungomare Tognazzi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lotta ai parcheggiatori abusivi e alle soste selvagge a Torvaianica, dove da qualche giorno gli agenti della polizia locale stanno controllando a tappeto le auto in sosta sul Lungomare Ugo Tognazzi. L’intero tratto è divieto di sosta, ma – da sempre – tutti ci parcheggiano, aiutati da parcheggiatori abusivi che, per la “modica” cifra di 5 euro (una tantum per l’intera giornata) garantiscono l’incolumità della vettura. Ma quest’anno le cose – c’è da dire “finalmente!” sono cambiate: i parcheggiatori abusivi sono stati fatti sgomberare e gli automobilisti che si lasciano i loro mezzi a bordo strada per andare al mare al loro ritorno trovano una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

