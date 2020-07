Torna virale la FOTO del pipistrello “grande come un uomo”: è una “volpe volante”. Attenzione però, la prospettiva inganna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Numerose FOTO diventano virali e nessuno sa perché: la maggior parte delle volte sono totalmente random, come il caso del pipistrello gigante. La FOTO è Tornata virale negli ultimi giorni, soprattutto su Twitter, e così sorgono le domande: cos’è davvero questa creatura? L’immagine è reale? Innanzitutto si tratta di una FOTO non proprio recente: è stata pubblicata su Reddit nell’agosto 2018, ricondivisa su Facebook nel 2019 ed ora sta catturando l’Attenzione degli utenti Twitter. La pubblicazione che si ritiene originale, quella di 2 anni fa, si fa risalire all’utente “sakundes”, che avrebbe trovato l’esemplare del retro della sua casa, nelle Filippine. La FOTO, secondo molto siti anti-bufale, sarebbe legittima, e la creatura sarebbe una specie di mega pipistrello, noto come “volpe ... Leggi su meteoweb.eu

generacomplotti : RT @_mdellep_: Coronavirus, seconda ondata in molti paesi: allerta in Germania e Spagna, in Portogallo torna il lockdown - Goldrak63756698 : @AdrianaSpappa @TheQ_continuum @MedBunker Quindi in BAL la carica virale è maggiore di quella rilevata in NP. Torn… - forever39874837 : @Luca99470449 @AngeloBraga2 Non tra due settimane, bensì tra i due e i quattro mesi, dipende da quando torna il fre… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna virale Torna virale la FOTO del pipistrello “grande come un uomo”: è una “volpe volante” ... Meteo Web Ventuno passeggeri positivi sul volo dal Bangladesh, D'Amato: "Una bomba virale"

Controlli sui passeggeri del volo speciale arrivato ieri a Fiumicino da Dacca, Bangladesh. D'Amato: "Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo spec ...

Marco Rossi, insulti choc “Neg*a di merda”/ Video virale, Monregale “È stato sospeso”

Marco Rossi, insulti choc a donna: “Neg*a di merda”. Video virale, Monregale sotto attacco: il club piemontese precisa di aver sospeso già il calciatore Un video choc di Marco Rossi, giovane calciator ...

Controlli sui passeggeri del volo speciale arrivato ieri a Fiumicino da Dacca, Bangladesh. D'Amato: "Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo spec ...Marco Rossi, insulti choc a donna: “Neg*a di merda”. Video virale, Monregale sotto attacco: il club piemontese precisa di aver sospeso già il calciatore Un video choc di Marco Rossi, giovane calciator ...