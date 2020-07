Torna l’incubo Covid-19: nuovo caso positivo a Scafati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Neanche il tempo di gridare vittoria per il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati che aveva festeggiato il “Covid free” con l’azzeramento dei casi positivi che, purtroppo, il primo cittadino del centro ai confini tra le province di Salerno e Napoli si trova a registrare un nuovo caso positivo. Si tratta di un residente proveniente da casoria. La notizia è giunta nella tarda serata di ieri. Già scattato il protocollo di sicurezza per individuare e sottoporre a test tutti i contatti. Con questo nuovo caso sono 69 i positivi registrati nel comune di Scafati dal 6 marzo giorno in cui è scattato il lockdown. Cinque i cittadini che hanno perso la vita a causa del contagio del coronavirus. L'articolo Torna l’incubo Covid-19: nuovo caso positivo a Scafati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

BarbyPatty : RT @StampaVercelli: Torna l’incubo Covid: scoperto un focolaio nella casa di riposo di Borgo d’Ale - StampaVercelli : Torna l’incubo Covid: scoperto un focolaio nella casa di riposo di Borgo d’Ale - noitre32 : Torna l’incubo della peste bubbonica in Mongolia e scatta la quarantena. Le precauzioni di Pechino - luciav__ : RT @il_piccolo: In Slovenia torna l’incubo Covid-19. E adesso si rischia un altro lockdown - ottochannel : VIDEO - Torna l'incubo covid, focolaio nel Serinese -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’incubo Inter-Brescia: 3 punti per sperare BetStars News – Italia