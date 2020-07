Torino, Zaza: «Lottiamo fino alla fine, dobbiamo migliorare» (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’attaccante del Torino, Simone Zaza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Brescia L’attaccante del Torino, Simone Zaza, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Brescia: «Lottiamo fino alla fine. Anche per colpa nostra ci troviamo in questa situazione. dobbiamo giocare questa partita nello stesso modo con cui giocheremo gli altri match. Anche a livello mentale dobbiamo rimanere concentrati perché sappiamo che dipende tutto di noi. dobbiamo guardare noi stessi e cercare di migliorare i nostri problemi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L'attaccante del Torino, Simone Zaza, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Brescia: «Lottiamo fino alla fine. Anche per colpa nostra ci troviamo in questa situazione.SEGUI LA DIRETTA PROBABILI FORMAZIONI TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, ...