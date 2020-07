Torino, i convocati per il Brescia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il tecnico Moreno Longo ha selezionato 23 calciatori per la partita di questa sera allo stadio Olimpico “Grande Torino” contro il Brescia, trentunesima giornata del campionato di Serie A Tim. Portieri: Rosati, Sirigu, UjkaniDifensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Lyanco, Nkoulou, SingoCentrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, RinconAttaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza Foto: Twitter ufficiale Torino L'articolo Torino, i convocati per il Brescia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Torino, i convocati per il Brescia) - - sportface2016 : #TorinoBrescia, i convocati di Longo - sportface2016 : #TorinoBrescia, i convocati di Diego Lopez - Cuore_Toro : I convocati per #torinobrescia - infoitsport : Juventus-Torino, i convocati: ancora out Chiellini, tra i granata c’è regolarmente Zaza -