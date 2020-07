Torino-Brescia, il gol di Zaza: tempestiva la ribattuta dell’azzurro (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Torino sigla il 3-1 all’Olimpico grazie alla rete di Simone Zaza. Meité riconquista un pallone sulla trequarti e calcia di destro dalla distanza chiamando Joronen alla respinta in tuffo. Il pallone arriva dalle parti di Zaza che con un pallonetto al volo segna il tris dei padroni di casa. I granata chiudono quindi la pratica dopo averla ribaltata nel giro di dieci minuti con l’autogol di Mateju e il colpo di testa di Belotti: la zona retrocessione resta a sette punti di distanza. Leggi su sportface

lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - Gazzetta_it : Gol! Torino - Brescia 0-1, rete di Torregrossa E. (BRE) - OptaPaolo : 1 - Ernesto #Torregrossa è il primo giocatore del #Brescia a trovare il gol in Serie A contro il Torino da Pep Guar… - 100x100Napoli : #Atalanta e #Roma trionfano, il #Torino batte il #Brescia ed il #Bologna cade in casa. - zizionice : RT @BresciaOfficial: Fine secondo tempo tra Torino e Brescia con il risultato di 3-1. #TorinoBrescia #SerieATIM #ForzaBrescia ????? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Brescia

Episodio dubbio in chiave fantacalcio nel secondo tempo di Torino-Brescia, importante sfida salvezza: Verdi incrocia il diagonale in area ospite, la palla colpisce però il corpo del difensore Mateju, ...Fantacalcio, nuova giornata: consigli per la fantaformazione – E’ a ritmo sincopato quello dell’attuale scorcio di Serie A post-covid. Chiusa da meno di 24 ore la 30° giornata della Serie A, una giorn ...