Torino-Brescia, i convocati di Longo: c’è Zaza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono ventitrè i convocati di Moreno Longo per Torino-Brescia, sfida in programma all’Olimpico-Grande Torino alle ore 21.45 di mercoledì 8 luglio nell’ambito della trentunesima giornata di Serie A. Si tratta di Rosati, Sirigu, Ujkani; Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Lyanco, Nkoulou, Singo; Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon; Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza. Leggi su sportface

