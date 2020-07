Torino Brescia, i convocati di Longo: c’è Millico (Di mercoledì 8 luglio 2020) Moreno Longo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Brescia all’Olimpico Il tecnico Moreno Longo ha selezionato 23 calciatori per la partita di questa sera allo stadio Olimpico “Grande Torino” contro il Brescia, trentunesima giornata del campionato di Serie A Tim PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Lyanco, Nkoulou, Singo. CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon. ATTACCANTI: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

