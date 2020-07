Tor di Valle, la Roma spera: c'è l'ok del Campidoglio al progetto nuovo stadio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Forse si comincia a vedere una piccola luce in fondo al tunnel in cui la Roma sembra ormai entrata da mesi. E se parliamo di stadio, magari nuovo, questo buio dura da ben 8 anni. Seguendo la road map stilata agli albori del progetto del nuovo impianto di proprietà giallorossa da costruire a Tor di Valle, adesso Dzeko & co. starebbero già giocando nel quadrante sud-ovest della Capitale. Ma a conti fatti non è andata così. E dopo aver visto naufragare la trattativa con Dan Friedkin per la... Leggi su 90min

PagineRomaniste : La nota del #Campidoglio: 'La due diligence sul progetto dello stadio di Tor di Valle non è un atto secretato'… - Affaritaliani : Tor di Valle, “Chi è senza peccato...” “Finirà come lo stadio di Massenzio” - keenaroma : @tottimitico Era il 30 dicembre del 2012, quando James Pallotta e Luca Parnasi siglarono l’intesa per costruire il… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Stadio Roma, nulla osta al progetto Tor di Valle: Si è tenuto nella giornata di ieri il vertice dei… - LavoroLazio_com : Stadio Tor di Valle, Campidoglio: due diligence consultabile da consiglieri Roma Capitale La due diligence sul prog… -