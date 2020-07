Tor Bella Monaca, lotta allo spaccio di droga: in manette 3 pusher (Di mercoledì 8 luglio 2020) Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di cocaina da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca nelle note piazze. In poche ore, sono state arrestate 3 persone e sequestrate 72 dosi di cocaina. In manette sono finiti un 38enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma e una 45enne, entrambi romani, con precedenti, sorpresi in via dell’Archeologia in possesso rispettivamente di 27 e 145 dosi di droga. Poco dopo, in via San Biagio Platani, i Carabinieri hanno arrestato un 45enne originario di Moncalieri, trovato in possesso di 30 dosi di cocaina nascoste in un marsupio. Nelle tasche dei pusher sono stati rinvenuti e sequestrati anche 530 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. La 45enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari, mentre i due uomini sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

