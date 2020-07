Tiki Taka, Piero Chiambretti è il nuovo conduttore: l’indiscrezione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non poteva certo rimanere messo da parte per sempre, un’istituzione della seconda serata Mediaset come Tiki Taka. Lo show di approfondimento calcistico è stato messo da parte negli scorsi mesi a seguito di alcune analisi e confronti in merito alla particolare situazione del calcio italiano; la rete ritenne allora di non poter confermare la messa in onda del programma nel periodo estivo, con la nuova distribuzione semi-quotidiana dei contenuti sportivi. Il programma di Pierluigi Pardo finì dunque in pausa durante il lockdown, senza poi riprendere quota all’avvio della Serie A. Ora però tutto sembra di nuovo in discussione, e si starebbe lavorando per riportare in tv il prima possibile, con non pochi cambiamenti. Il nuovo show di Piero Chiambretti sarà forse proprio Tiki Taka, in lavorazione per la sua prima stagione senza Pierluigi Pardo in ... Leggi su velvetgossip

Elisa21455897 : Dovevano sicuramente impostare il gioco, partendo da una fase di tiki-taka magari. Sarri non capitano della rimonta… - MaxTen10ADP : @davidemarchiani @massimozampini Ma lo vedete che interventi faceva a @Tiki_Taka_real era a tratti patetico nel nar… - DocStrowman : Madre mia tiki taka allegriano e gioco offensivo alla Zeman Facciamo più gol dell'Atalanta - Simone_Cutri : @juventusfans Tiki Taka, schemi, pressing alto, calcio moderno, eppure se giochi senza STOPPER la difesa non regge. - grimble_jim : #Rabiot gol da fenomeno, gol in tiki-taka di #Kessie. Ragazzi, io con questo 2020 non ce la faccio più #MilanJuventus -

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka PIERO CHIAMBRETTI NUOVO CONDUTTORE DI TIKI TAKA?/ 'Parlare di calcio piace a tutti..' Il Sussidiario.net PIERO CHIAMBRETTI NUOVO CONDUTTORE DI TIKI TAKA?/ “Parlare di calcio piace a tutti..”

Piero Chiambretti da Rete 4 a Italia 1? Il conduttore potrebbe prendere il posto di Pierluigi Pardo alla conduzione di Tiki Taka Piero Chiambretti nuovo conduttore di Tiki Taka? A rispondere ai rumors ...

Tiki Taka ritorna con la conduzione di Piero Chiambretti: l’indiscrezione

Da qualche settimana, dopo l’emergenza Covid-19 che ha colpito duramente sia a livello globale che il nostro Paese, è iniziata nuovamente la Serie A. Tuttavia le precauzioni prese dal Governo Conte so ...

Piero Chiambretti da Rete 4 a Italia 1? Il conduttore potrebbe prendere il posto di Pierluigi Pardo alla conduzione di Tiki Taka Piero Chiambretti nuovo conduttore di Tiki Taka? A rispondere ai rumors ...Da qualche settimana, dopo l’emergenza Covid-19 che ha colpito duramente sia a livello globale che il nostro Paese, è iniziata nuovamente la Serie A. Tuttavia le precauzioni prese dal Governo Conte so ...