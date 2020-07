The Office: John Krasinski indossava una parrucca nella terza stagione per un motivo esilarante (Di mercoledì 8 luglio 2020) È stato svelato che in alcuni episodi della terza stagione di The Office i capelli di John Krasinski erano finti e il motivo della presenza della parrucca è davvero esilarante. È stato svelato che in alcuni episodi della terza stagione di The Office i capelli di John Krasinski erano finti. A svelare l'uso di una parrucca da parte dell'attore, in un'intervista concessa a Mashable, è stata Kim M. Ferry, parrucchiera ufficiale del fortunato show della NBC a partire dalla seconda stagione, che ha condiviso vari ricordi legati all'evoluzione visiva della serie. Fu sua, ad esempio, l'idea di modificare il look di Michael Scott, che nei primi sei episodi, realizzati prima dell'assunzione di Ferry, aveva una capigliatura volutamente ricalcata su quella di Gordon Gekko. Dalla seconda annata in poi, il suo ... Leggi su movieplayer

dimvitri : guardo the office onest poi oggi pomeriggio inizio a ripetere per quello di lunedì che stress - sshiiiroo12 : @rainyperiod 'Io ora che sto guardando the office e finalmente capisco i meme' - icaruzfalls : belle tutte ok, ma the office ha una marcia in più. I said what I said. - rainyperiod : BAN PER CHI SI URLA PARKOUR SENZA MAI AVER VISTO L'EPISODIO IN THE OFFICE ?????????????? - leounardosantos : Marquei como visto The Office (US) - 2x16 - Valentine's Day -

Ultime Notizie dalla rete : The Office The Office: l'interprete di Kevin organizza un podcast sulla storia della serie Everyeye Serie TV Windows 10 in sconto: si acquista a partire da soli 8.8€

Per la licenza completa a Windows 10 Pro bastano 9€: È l'offerta di metà anno su O2keys.com dove con meno di 10 euro si può installare l'ultima versione di Windows. Per la licenza completa a Windows 1 ...

The Office: John Krasinski indossava una parrucca nella terza stagione per un motivo esilarante

È stato svelato che in alcuni episodi della terza stagione di The Office i capelli di John Krasinski erano finti. A svelare l'uso di una parrucca da parte dell'attore, in un'intervista concessa a ...

Per la licenza completa a Windows 10 Pro bastano 9€: È l'offerta di metà anno su O2keys.com dove con meno di 10 euro si può installare l'ultima versione di Windows. Per la licenza completa a Windows 1 ...È stato svelato che in alcuni episodi della terza stagione di The Office i capelli di John Krasinski erano finti. A svelare l'uso di una parrucca da parte dell'attore, in un'intervista concessa a ...