The Fighter, stasera in tv il film con Christian Bale e Mark Wahlberg, un inno dolente al mito della seconda occasione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il segreto di David O. Russell, come dimostra The Fighter (2010), riproposto stasera alle 21 su Iris, è l'intensità. L'intensità d’una regia febbrile, nella quale una canzone s’incastra dentro un movimento di macchina che rimbalza sulla battuta d’un attore immediatamente rilanciata su di un altro, in un’asfissiante accumulazione di dettagli che dànno vita a una messinscena sempre in tensione, cifra sia della disperazione dei personaggi, sia della loro fame di riscatto. Un modo di fare cinema che nella rapidità nasconde anche i difetti, riuscendo comunque a costruire racconti che mantengono un inequivocabile profumo d’autenticità. Questo succede anche perché, quasi sempre – pensiamo al suo film più bello, American Hustle, ma anche a opere meno riuscite come Il Lato Positivo e Joy – ... Leggi su optimagazine

