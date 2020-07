The Fighter: Christian Bale perse 13 chili per il film (Di mercoledì 8 luglio 2020) Christian Bale perse 13 chili per interpretare il ruolo di Dicky Eklund in The Fighter dopo essere stato convinto ad accettare la parte da Mark Wahlberg. Christian Bale trascorse delle intere giornate con il vero Dicky Eklund, per imparare a emularlo correttamente, prima dell'inizio delle riprese di The Fighter. L'attore perse 13 chili per interpretare il ruolo di Eklund: l'ex pugile statunitense era un tossicodipendente in quel momento, la sua vita ed il suo corpo erano stati messi a dura prova dalla cocaina e dal crack. A proposito della performance di Bale il regista David O. Russell ha affermato che, oltre alla drastica trasformazione fisica, l'attore non si limitò semplicemente a mimare il ... Leggi su movieplayer

