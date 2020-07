Test d’ingresso a Medicina, protesta dell’UDU: “100 euro costo eccessivo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La proTesta dell’UDU (Unione degli Universitari): “100 euro per il Test d’ingresso a Medicina: a pagare sono sempre gli studenti!”. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell’UDU (Unione degli Universitari) sul costo di partecipazione al Test d’ingresso per la facoltà di Medicina. In questi giorni stiamo assistendo alla pubblicazione da parte degli Atenei dei bandi contenenti le informazioni specifiche circa i luoghi di svolgimento delle prove per l’accesso programmato al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. In molti dei bandi già pubblicati è presente il costo per partecipare al Test, che ammonta a 100 euro, segnando un vistoso aumento ... Leggi su 2anews

