Terza figlia in arrivo: gioia alle stelle per la splendida coppia vip. L’annuncio arriva così, stretti stretti al pancione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Edin Dzeko e la moglie Amra riescono a fare salire l’asticella del successo. Forse professionalmente si può fare di più, ma per quanto riguarda la vita sentimentale delll’attaccante giallorosso di certo non si può dire che vada male. La famiglia della maglia numero nove della Roma è pronta ad allargarsi, ma nel frattempo meglio intrattenere i fan e non tralasciare le lieti sorprese. A firma del noto fotografo Vincenzo Valente, Edin Dzeko e la moglie Amra appaiono sempre più belli. In attesa della loro Terza figlia, la coppia appare in uno scatto che per molti tifosi e sostenitori potrebbe diventare indimenticabile. Lui, scultoreo, a petto nudo. Lei veste un body nero e non rinuncia alla sensualità, mettendo in primo piano il pancione.



. D’altronde mamma Amra ... Leggi su caffeinamagazine

padrezampa : @loulittlebean @Genkorap La questione precipua è che vi è una terza persona (figlio maschio o figlia femmina) che d… - AnnamariaMI85 : RT @fravella74: Prima vacanza di mia figlia con le amiche nel Salento, mi manda questa mentre sono alla terza maglietta che mi cambio?? http… - beuatysky : RT @fravella74: Prima vacanza di mia figlia con le amiche nel Salento, mi manda questa mentre sono alla terza maglietta che mi cambio?? http… - QolibegliH : RT @fravella74: Prima vacanza di mia figlia con le amiche nel Salento, mi manda questa mentre sono alla terza maglietta che mi cambio?? http… - dantonio_luca : RT @fravella74: Prima vacanza di mia figlia con le amiche nel Salento, mi manda questa mentre sono alla terza maglietta che mi cambio?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza figlia Terza figlia in arrivo: gioia alle stelle per la splendida coppia vip. L'annuncio arriva così, stretti stretti al pancione Caffeina Magazine Michelle Hunziker svela cosa pensa di Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora

Michelle Hunziker svela cosa pensa davvero di Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti. Mamma e figlia sono molto unite e hanno affrontato insieme il lockdown. La primogenita della showgirl, ...

Edin Dzeko e la moglie Amra col pancione, la foto conquista tutti i fan dell'attaccante della Roma

Per Edin Dzeko è un momento molto particolare. Se dal punto di vista professionale le cose vanno male, con la Roma reduce da tre sconfitte consecutive (con Milan, Udinese e Napoli), dal punto di vista ...

Michelle Hunziker svela cosa pensa davvero di Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti. Mamma e figlia sono molto unite e hanno affrontato insieme il lockdown. La primogenita della showgirl, ...Per Edin Dzeko è un momento molto particolare. Se dal punto di vista professionale le cose vanno male, con la Roma reduce da tre sconfitte consecutive (con Milan, Udinese e Napoli), dal punto di vista ...