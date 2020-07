Terremoto oggi in Italia 8 luglio 2020: scossa nel Mar Tirreno meridionale | Tempo reale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Terremoto oggi 8 luglio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, mercoledì 8 luglio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 03,44 – scossa nel mar Tirreno meridionale Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste di Cosenza, in Calabria. Il sisma è stato individuato a una profondità di 220 chilometri. Le scosse di ieri, 7 luglio Tra le scosse di Terremoto registrate nella ... Leggi su tpi

Corriere : Terremoto a Siracusa, scossa di 3,7 gradi a 14 km di profondità - viagrazie : Check out this article: Terremoto a Palermo, paura oggi pomeriggio nel capoluogo - LIVE - - PeopleF43574895 : Oggi Stefano De-ciechi ci parla di #Terremoto #Palermo: come un #IA analizzerebbe la situazione… - _bblodreinaa_ : Buonanotte raga, spero abbiate passato una bella giornata. La mia è stata bella, a parte per il fatto che sono stat… - bevllisario : Ho appena scoperto da mia madre che oggi c’è stato un terremoto, ma io non me ne ero accorta ???? Voi di Palermo l’avete sentito? -