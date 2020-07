Teresa Langella smentisce la crisi | La verità della coppia fuori da Uomini e Donne (Di mercoledì 8 luglio 2020) Teresa Langella smentisce la crisi che negli ultimi giorni sembra perseguitare lei e Andrea Dal Corso. La coppia uscita da Uomini e Donne ha subito optato per la convivenza a Milano dove, hanno preso un appartamento per crescere come coppia e avere i loro spazi. Da quanto Teresa ha accettato il lavoro come conduttrice di un programma su radio 105, la vita della coppia sembra aver avuto degli alti e bassi anche a causa della distanza che li ha visti protagonisti. Negli ultimi giorni però, Teresa Langella è stata criticata e accusata di approfittarsi di Andrea per avere ancora più successo all’interno dei social e in ambito lavorativo, scatenando così l’ira dell’ex tronista. Quali sono state le sue parole? Teresa Langella smentisce la crisi La ex tronsita di Uomini e Donne smentisce la crisi e cerca in tutti i modi di spiegare più e ... Leggi su giornal

