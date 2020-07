Tennis, Simon: “L’Adria Tour è stato per molti un pretesto per criticare Djokovic” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Tennista francese Gilles Simon ha rilasciato un’intervista a “L’Equipe“, commentando senza peli sulla lingua quanto accaduto all’Adria Tour: “Novak è uno dei pochi giocatori che ha lottato per il prize money nei Challenger. Sarebbero un grosso errore le sue dimissioni dal Consiglio dei Giocatori. molti non vedevano l’ora di criticare Djokovic e l’Adria Tour è stato solo un pretesto. Adesso è troppo facile criticarlo ma la verità è che tutto ciò che ha fatto in precedenza non dovrebbe essere dimenticato“. “Darebbe fastidio a molti qualora Djokovic battesse i record di Federer – ha proseguito Simon – Per ... Leggi su sportface

Il veterano francese esige risposte più chiare prima di decidere se recarsi o meno negli Stati Uniti per gli US Open Tennis. L’ombra della cancellazione degli US Open torna a farsi sentire. Dopo l’ott ...

