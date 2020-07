Tennis e Coronavirus – Thiem punge Kyrgios, l’australiano: “sei come Djokovic e Zverev, mi fate schifo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Direttamente dal ‘Thiem’s 7’, torneo di Tennis organizzato nella sua Austria, Dominic Thiem ha voluto prendere le difese di Novak Djokovic ed Alexander Zverev, finiti al centro di due rispettive bufere legate alla questione Coronavirus: il primo per l’organizzazione dell’Adria Tour senza tener conto delle norme anti-Covid; il secondo per aver violato una quarantena autoimposta per andare ad un party. Entrambi sono stati attaccati frontalmente da Nick Kyrgios, le cui parole non sono piaciute a Thiem: “Djokovic non ha commesso un crimine. Tutti facciamo degli errori ma non capisco perché si accaniscano così contro di lui. Sono stato a Nizza e ho visto immagini di altre città ... Leggi su sportfair

Sport_Mediaset : #Tennis, parla #Djokovic: '#Coronavirus? Su di me caccia alle streghe'. Il serbo rinuncia allo Us Open e dice: 'Gio… - Tennisnewsroom : RT @federtennis: È partita la #SerieA e Genova come sempre è protagonista. Ma le cronache sportive su @ilsecoloxix non parlano solo dell'… - Tobia45186285 : @NicolaRaiano ridete...ridete...sulle disgrazie altrui...da buon sinistrati è la vostra unica soddisfazione...però… - ASEFIBrokers : Le ombre del #Coronavirus sul mondo del #tennis | AsefiBrokers | - federtennis : È partita la #SerieA e Genova come sempre è protagonista. Ma le cronache sportive su @ilsecoloxix non parlano sol… -