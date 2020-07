Temptation Island, spoiler puntata 9 luglio: crisi tra Valeria e Ciavy [Video] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Temptation Island 2020, anticipazioni. Nella seconda puntata Valeria e Ciavy saranno protagonisti: ci sarà il confronto diretto? Arrivano le ultime anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda giovedì 9 luglio. In questa puntata vedremo il seguito della situazione venutasi a creare tra Valeria e Ciavy. I due nella prima puntata hanno mostrato tutti i loro problemi. Lui l’ha tradita e, forse, non prova le stesse cose che sentiva lei. Lei si è fatta consolare dal tentatore Alessandro, su suggerimento delle sue compagne di viaggio. Con un Video sul profilo Instagram della trasmissione, vediamo cosa ci aspetta nella seconda puntata. Sta per andare in onda la seconda puntata di Temptation Island 2020. Protagonisti assoluti saranno Valeria e Ciavy, che hanno dato spettacolo già nella prima puntata del programma condotto da Filippo ... Leggi su 2anews

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - Notiziedi_it : Temptation Island, Antonella Elia: da Corrado a Raimondo Vianello a Mike, fino ai reality. La carriera della Showgi… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: la nuova opinionista potrebbe essere un attuale volto di Temptation Island - #Grande… - infoitcultura : Temptation Island, Valeria e Ciavy: le sorprendenti anticipazioni sul destino della coppia -