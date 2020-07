Temptation Island, anticipazioni della 2° puntata: Annamaria pronta a lasciare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le scottanti anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island promettono sorprese e continui colpi di scena. A tenere banco resta il rapporto tra Valeria e Ciavy, con quest’ultimo sempre più preso dalle tentatrici del villaggio e con la fidanzata in preda ai pensieri. Ma significativi stravolgimenti coinvolgeranno anche altre due coppie. Valeria e Ciavy verso la rottura Mancano poche ore alla seconda puntata di questa edizione di Temptation Island. Nel corso del primo appuntamento, andato in onda giovedì scorso, i fidanzati si sono separati per raggiungere i rispettivi villaggi e fare conoscenza con i tentatori e le tentatrici. Molte delle coppie, però, sembrano essere già in crisi e anche il secondo ... Leggi su thesocialpost

