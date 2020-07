Temptation Island, Amedeo Venza: “Antonella Elia avrebbe alzato le mani durante il falò di confronto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Domani sera andrà in onda il secondo appuntamento con Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in cui alcune coppie mettono alla prova il loro amore restando separati in due villaggi per circa 21 giorni; il tutto con dei tentatori e delle tentatrici. Quest’anno si pensava che il programma saltasse a causa della … L'articolo Temptation Island, Amedeo Venza: “Antonella Elia avrebbe alzato le mani durante il falò di confronto” Leggi su dailynews24

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - 361_magazine : ‘Temptation Island’: le anticipazioni della seconda puntata. #temptationIsland - IsaeChia : ‘#TemptationIsland’, #AlessandraDeAngelis fa chiarezza sulla sua terza gravidanza ‘inaspettata’: “Non uso metodi co… - M00NSVT : RT @ovettokinder_: ho voglia di fare le maschere al viso mentre vedo temptation island con la mia fidanzata ???? - ovettokinder_ : ho voglia di fare le maschere al viso mentre vedo temptation island con la mia fidanzata ???? -