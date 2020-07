‘Temptation Island’, Alessandra De Angelis fa chiarezza sulla sua terza gravidanza ‘inaspettata’: “Non uso metodi contraccettivi, ma so come si fanno i figli!” (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Proprio due giorni fa vi avevamo parlato dell’annuncio della terza gravidanza di Alessandra De Angelis: l’ex protagonista della seconda edizione di Temptation Island, sposata con Emanuele D’Avanzo, con cui partecipò al docu-reality di Canale 5, e madre di Beatrice ed Enea, ha infatti dato la lieta notizia ai suoi follower attraverso delle storie sul suo profilo Instagram, non nascondendo di essere scossa da questa gravidanza inaspettata. Una sorpresa che ha ribadito anche nel post pubblicato nelle ultime ore sempre su Instagram, accompagnando un’immagine in cui la pancia è evidente con dolci parole: “Avete mai avuto la sensazione – ha scritto la giovane – che tutto l’universo cospiri per aiutarti? Per insegnarti che la scelta giusta non è sempre la soluzione più facile ma anzi che sono i percorsi ... Leggi su isaechia

