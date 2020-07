"Temo le nostre macchinazioni". Cuperlo contro Renzi e Calenda: regionali, il Big bang del centrosinistra (Di mercoledì 8 luglio 2020) La sindrome di Will Coyote. Gianni Cuperlo, ospite di In Onda, non nasconde la sua preoccupazione per le prossime elezioni regionali: "Temo che il centrosinistra cada vittima delle proprie macchinazioni". L'esponente del Pd scommette su un'intesa elettorale sui territori con il Movimento 5 Stelle e punta il dito su Italia Viva e Carlo Calenda, che quella intesa la stanno sabotando: "Dicono, in quella regione il candidato non ci piace e proponiamo un'alternativa. Ma non esiste una terza alternativa, si decide tra centrosinista di nuovo conio e la destra a trazione leghista e sovranista. Non vorrei che il giorno dopo questi nostri compagni si alzassero e dicessero: avete visto che avevamo ragione noi e avete perso? Di sicuro non potranno dire abbiamo vinto, sarebbe una ben strana soddisfazione". Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Temo nostre Sala: non temo nessuno Osservatore Meneghino Raddoppio ferroviario, il sindaco di Albenga Tomatis: "Necessario realizzare infrastrutture"

"Per troppo tempo non si sono fatti investimenti importanti sul nostro territorio e oggi ne partiamo le conseguenze" aggiunge il primo cittadino Il progetto del raddoppio ferroviario della tratta Ando ...

Autostrada, faccia a faccia Rossi-Tomasi: la Liguria rischia il fallimento

Confronto a Primocanale tra il senatore della commissione Trasporti della XVII legislatura Maurizio Rossi e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. Al centro il caos autos ...

