Tabacco, sì alla commercializzazione del sistema di riscaldamento IQOS con indicazione di "ridotta esposizione" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Oggi, la statunitense Food and Drug Administration ha autorizzato la commercializzazione del Prodotto a Tabacco Riscaldato IQOS di Philip Morris Producs S.A. come un prodotto del Tabacco a rischio modificato (MRTPs). Questa rappresenta la seconda serie di prodotti ad essere autorizzati come MRTPs e il primo prodotto del Tabacco a ricevere un'indicazione di "modificata esposizione". Mitch Zeller, J.D., Direttore del Centro per i Prodotti del Tabacco della Food and Drug Administration, ha affermato: “Attraverso il processo di autorizzazione per i prodotti del Tabacco a rischio modificato, la FDA desidera assicurarsi che l'informazione diretta ai Consumatori circa il ridotto rischio o la ridotta esposizione derivanti dall'utilizzo di un prodotto del Tabacco sia supportata da evidenze scientifiche e comprensibile. I dati sottoposti dall'Azienda dimostrano che ... Leggi su liberoquotidiano

lucy_esposito : RT @GiuliaK82: Riaccendere un amore è come riaccendere una sigaretta. Il tabacco s’invelenisce; l’amore, anche. (Gabriele D’Annunzio) #Pen… - CasaLettori : RT @GiuliaK82: Riaccendere un amore è come riaccendere una sigaretta. Il tabacco s’invelenisce; l’amore, anche. (Gabriele D’Annunzio) #Pen… - caldozza : RT @GiuliaK82: Riaccendere un amore è come riaccendere una sigaretta. Il tabacco s’invelenisce; l’amore, anche. (Gabriele D’Annunzio) #Pen… - GiuliaK82 : Riaccendere un amore è come riaccendere una sigaretta. Il tabacco s’invelenisce; l’amore, anche. (Gabriele D’Annunz… - meccanismo : @mr_pac @Benedet77244532 @borghi_claudio @il @thewaterflea @Felis_Ariel @S_Cassazione Dalle stazioni d'analisi all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabacco sì Sigarette elettroniche, Usa: consumatori contro restrizioni su acquisti online Sigmagazine Tabacco riscaldato. Da Fda via libera a commercializzazione di IQOS come Prodotto “a ridotta esposizione”

L’Autority statunitense: “I dati forniti dalla società mostrano che la commercializzazione di questi particolari prodotti con le informazioni autorizzate potrebbe aiutare i fumatori adulti ad abbandon ...

Tabacco, in Usa da Fda ok a commercializzazione Iqos

Roma, 8 lug. (askanews) - La statunitense Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato oggi la commercializzazione del sistema IQOS di Philip Morris Producs S.A. come prodotto del tabacco a risch ...

L’Autority statunitense: “I dati forniti dalla società mostrano che la commercializzazione di questi particolari prodotti con le informazioni autorizzate potrebbe aiutare i fumatori adulti ad abbandon ...Roma, 8 lug. (askanews) - La statunitense Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato oggi la commercializzazione del sistema IQOS di Philip Morris Producs S.A. come prodotto del tabacco a risch ...