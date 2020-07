Szoboszlai, anche il papà spinge per il trasferimento al Milan. E condivide un articolo... (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dominik Szoboszlai vuole il Milan, e lo sta facendo capire a chiare lettere tramite diversi indizi social. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Szoboszlai, anche il papà spinge per il trasferimento al Milan. E condivide un articolo... - uccellinoMilan : @TC_Calcio27 @Miglio59604996 Io non ho mai detto il contrario, sto aspettando che si sblocchi. Ma se tu credi a not… - TC_Calcio27 : @uccellinoMilan @Miglio59604996 Ma a te che ti frega? Anche io so che c’è già un accordo con Szoboszlai ma non ti v… - Giacomobacci2 : RT @sa_cantone: #Tonali: #Inter in vantaggio, ma il #Milan ci prova: possibile inserimento di uno/due giocatori della Primavera, più ovviam… - JohnDaviesTS : Questione #Szoboszlai: tutto troppo bello per essere vero. Finché non firma non ci credo. È uno dei giovani miglior… -