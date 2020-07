Svolta mercato, Bonucci verso l’addio: c’è l’apertura allo scambio con il City (Di mercoledì 8 luglio 2020) mercato JUVENTUS- Bonucci al Manchester City? Sì, potrebbe essere questa la nuova pazzia di mercato della Juventus in vista della prossima sessione estiva (autunnale). Come evidenziato da “Calciomercato.it”, il Manchester City sarebbe pronto a tornare alla carica per il difensore bianconero, con Guardiola suo grande estimatore. Paratici potrebbe valutare una proposta di scambio con il club inglese, con Gabriel Jesus primo obiettivo bianconero. mercato Juventus, Bonucci al Manchester City: scambio con Gabriel Jesus? Come accennato, e come confermato da diverse indiscrezioni dall’Inghilterra, Juventus e Manchester City potrebbero aprire in maniera concreta ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Svolta mercato Mercato Juventus, Bonucci al Manchester City? Spunta l'idea di scambio Juve Dipendenza Paganini: "Conte punta al mercato ma deve vincere. Juve, Sarri ora è sotto esame"

Dopo le prime due gare di Serie A di ieri, Paolo Paganini su Twitter ha commentato: "Pioli ha ridato una identità al Milan valorizzando la rosa ma andrà via, Sarri deve centrare obiettivi ed è sotto e ...

Milan, Rangnick divide. "Meglio una scelta netta". "A Pioli e Maldini serviva più tempo"

Andrea Di Caro e Nino Minoliti sulla svolta rossonera. Ascolta il nostro podcast sul prossimo allenatore del Milan, Ralf Rangnick La svolta tecnica del Milan e le sue conseguenze, dal futuro di Paolo ...

