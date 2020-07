Superenalotto, centrato il 6! Vinti oltre 59 milioni di euro. Dove è successo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Superenalotto: centrato un “sei” vincente da quasi 60 milioni a Sassari: schedina da tre euro. La sestina vincente di oggi martedì 7 luglio: 16 – 24 – 29 – 53 – 73 – 88. Numero Jolly 62, Superstar 50. C’è quindi un super vincitore che si porta a casa un bottino da urlo che per la precisione corrisponde a 59.472.355,48 euro. Ma non solo, sono stati centrati anche tre “cinque” da oltre 52mila euro. Il sei vincente è stato giocato a Sassari presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Riv 45 situato in via Luna e Sole 11 con una schedina da soli tre euro. La vincita di prima categoria, riorda Agipronews, mancava in regione dal 21 marzo 2015, quando proprio a Sassari venne conquistato il Jackpot da 9,5 milioni di euro. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania ... Leggi su caffeinamagazine

