Superenalotto, a Sassari sbancato il montepremi: che vincita! (Di mercoledì 8 luglio 2020) In Sardegna, precisamente a Sassari, con una schedina di soli 3 euro un/una fortunato/a si porta a casa un montepremi da quasi 60 milioni di euro. È un mercoledì da panico (nel senso buono della parola) quello che si apre in Sardegna, esattamente a Sassari. Il caldo, però, questa volta c’entra poco, o meglio, potrà entrare in questione una volta che verrà incassato il montepremi, per una bella vacanza estiva in chissà in quale splendida parte dimenticata del globo (coronavirus permettendo). Nella città sarda vincita al Superenalotto: portati a casa quasi 60 milioni di euro, per la precisione: 59.472.355,48. Un montepremi da cifre a dir poco vertiginose. Le stesse vertigini che avranno attanagliato il corpo del o della fortunato/a, del/della quale non si conosce ancora il nome (e chissà se mai si conoscerà). Tutto ... Leggi su bloglive

